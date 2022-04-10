СБУ: Одеська митниця незаконно оформляла понад 100 автомобілів щомісяця

13:42 12 липня Київ, Україна

На Одеській митниці автомобілі, які прибули з Південної Кореї і США, оформлялися в обхід всіх нормативних митних процедур. Керував протиправним "швидким оформленням" старший державний інспектор митного поста.

Про це йдеться на сайті СБУ

Митник обіцяв не затягувати митні операції. Вартість таких «послуг» становила від 100 до 300 доларів, в залежності від марки автомобіля.



Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання чергової неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення семи автомобілів.



В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення про підозру фігуранту справи. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників корупційної схеми.



Операція з викриття, документування та затримання зловмисників відбувалася спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого в Миколаєві, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.