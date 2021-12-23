СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер"

15:41 23 грудень Київ, Україна

Слідчі української спецслужби заочно повідомили про підозру у зазіханні на територіальну цілісність України та пособництві у веденні агресивної війни громадянинові РФ, керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



В ОГП не уточнюють прізвище керівника групи, проте українські ЗМІ з посиланнями на правоохоронців повідомляють, що підозра стосується Дмитра Уткіна.



За даними слідства, керівник ПВК "Вагнер" у період з липня 2014 по березень 2015 року знаходився на окупованій території Донбасу, де за попередньою змовою з чиновниками Збройних сил РФ та під їхнім контролем командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків, зазначає прокуратура.



СБУ планує оголосити фігуранта у міжнародний розшук.



Як повідомляють у СБУ, яка проводить досудове розслідування у цьому провадженні, українським правоохоронцям вдалося задокументувати факти обстрілу "вагнерівцями" українських позицій на Дебальцевському напрямку.



У 2020 році було зірвано спецоперацію українських правоохоронців, метою якої було завербувати "вагнерівців" нібито для виконання завдання в іншій країні, але таким чином зібрати достатні докази їхніх злочинів на Донбасі, затримати їх та передати до суду. Проте виконання фінального етапу операції перенесли на кілька днів, що призвело до зриву, а найманців затримали у Білорусі, після чого офіційний Мінськ передав їх Росії.



Розслідування подій вказує на те, що операцію справді було відстрочено. У цьому звинувачують Офіс Президента та його керівника Андрія Єрмака. Останній свою причетність до ухвалення цього рішення заперечує.



Як відомо, російська ПВК "Вагнер" була створена у 2013 році. З того часу найманці брали участь у низці військових конфліктів у світі, зокрема, й на Донбасі. За даними СБУ, "вагнерівці" причетні до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 над Луганськом у червні 2014 року та, ймовірно, брали участь у боях за Дебальцеве у лютому 2015-го.