10:24 03 січня Київ, Україна

СБУ оголосила перші підозри за обстріл цивільних об'єктів України: зібрані докази на російського генерала та адмірала флоту росії.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Слідчі СБУ зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування росії, які несуть відповідальність за обстріл цивільних об'єктів України. Одним з них є командувач далекою авіацією повітряно-космічних сил зс росії, генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим - колишній командувач чорноморським флотом росії, адмірал Ігор Осипов", - йдеться у повідомленні.

Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

▪️ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).



Це перші підозри, які оголошує Україна саме за обстріл цивільних об'єктів в Україні.



Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.



Так, у ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки найвищого військово-політичного керівництва росії щодо знищення українських міст.



Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.



Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносії Ту-160, Ту-95МС, а також далекі ракетоносії-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 та Х-22.



Щодо Ігоря Осипова, то за даними слідства, у період з 24 лютого по 10 серпня 2022 року чиновник віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.



Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами «3М14-Калібр» із російських бойових кораблів.



Досудове розслідування продовжується.