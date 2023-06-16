СБУ оголосила про підозру пропагандистці, яка виправдовує окупантів за підрив Каховської ГЕС

СБУ оголосила про підозру російській пропагандистці, яка активно залучена до інформаційно-підривної діяльності проти України. Рашистка однією з перших почала виправдовувати окупантів за підрив Каховської ГЕС.

Йдеться про уродженку Одеси, прокремлівську блогерку лозанової юлії, більш відомої під псевдонімом Юлія витязєва.

Ще у 2015 році вона переїхала до Москви, де почала активно розповсюджувати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.. З початку повномасштабного вторгнення Росії витязева використовувала всі доступні їй медіа-майданчики для громадської підтримки збройної агресії Росії.





Саме вона 6 червня 2023 року однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС.

Для цього московська блогерка опублікувала відповідні повідомлення на власному телеграм-каналі, що налічує майже 100 тис.. передплатників.

Крім того, витязєва регулярно розповсюджує антиукраїнський контент в ефірах російського каналу «Соловйов.live» і займається збиранням грошей.

для потреб окупаційних угруповань Росії.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти її підривної діяльності проти України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили блогера про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 6 ст.111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ч. 2 та год. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).



Поки що фігурантка ховається від правосуддя на території країни-агресора. Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення її до відповідальності за злочини проти України.



Зловмисниці загрожує до 12 років ув'язнення.