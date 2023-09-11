СБУ звинувачує екснардепа Сергія Поліщука у держзраді та зв'язках з російською пропагандою

15:19 11 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України. СБУ повідомила про підозру у державній зраді екснардепа V скликання Верховної Ради України Сергія Поліщука. Поліщук ховається за кордоном.Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Поліщук регулярно відвідував москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабеєвої. Під час виступів на її ток-шоу "60 хвилин" екснардеп підтримував агресивну політику кремля, публічно заперечував існування української державності і поширював російські наративи про існування між українцями ідеологічного протистояння", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, за участь у пропагандистському ток-шоу Поліщук отримував значну грошову винагороду від представників росії.



На підставі зібраних доказів екснардепу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув'язнення.