СБУ звинувачує екснардепа Сергія Поліщука у держзраді та зв'язках з російською пропагандою

15:19 11 вересня Київ, Україна

СБУ повідомила про підозру у державній зраді екснардепа V скликання Верховної Ради України Сергія Поліщука. Поліщук ховається за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
"До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Поліщук регулярно відвідував москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабеєвої. Під час виступів на її ток-шоу "60 хвилин" екснардеп підтримував агресивну політику кремля, публічно заперечував існування української державності і поширював російські наративи про існування між українцями ідеологічного протистояння", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, за участь у пропагандистському ток-шоу Поліщук отримував значну грошову винагороду від представників росії.

На підставі зібраних доказів екснардепу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).
Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув'язнення.
"Оскільки Поліщук ховається від правосуддя за кордоном, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності", - додали в СБУ.