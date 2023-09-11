СБУ звинувачує екснардепа Сергія Поліщука у держзраді та зв'язках з російською пропагандою

СБУ повідомила про підозру у державній зраді екснардепа V скликання Верховної Ради України Сергія Поліщука. Поліщук ховається за кордоном.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
За даними СБУ, за участь у пропагандистському ток-шоу Поліщук отримував значну грошову винагороду від представників росії.
На підставі зібраних доказів екснардепу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
На підставі зібраних доказів екснардепу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).
Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув'язнення.
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