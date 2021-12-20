СБУ виявила схрон зброї, що належить бойовику "ЛНР"

14:41 24 березень Київ, Україна





За даними слідства, бойовик залякував мирне населення Луганської області і брав участь в боях проти українських сил, під час яких отримав поранення. Лікувався він у Росії, де вирішив залишитися і отримати громадянство, але замість цього отримав тюремний термін за операції з наркотиками.



Вчора, 23 березня, контррозвідники СБУ затримали на Харківщині громадянина України, який за власною ініціативою почав співпрацю з бойовиками РФ на Донбасі.За даними слідства, бойовик залякував мирне населення Луганської області і брав участь в боях проти українських сил, під час яких отримав поранення. Лікувався він у Росії, де вирішив залишитися і отримати громадянство, але замість цього отримав тюремний термін за операції з наркотиками.

Після відбуття покарання бойовик повернувся в Україну, де і був затриманий співробітниками СБУ.

У затриманого бойовика "ЛНР" під час обшуку були виявлені гранати РГД-5 і РГО з запалом, а також GPS-координати, які вказували на місце в лісі біля Харкова.



Сьогодні, 24 березня, за координатами силовики знайшли схованку з російською зброєю.





В схроні були реактивні штурмові гранати РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26, дві протипіхотні заборонені міни МОН-50, 30 гранат Ф-1 і РГД-5, 20 запалів до ручних гранат, майже 6 кг вибухівки, детонатори, проводка, а також понад 2 200 патронів калібру 5,45 та 7,62 мм.

За попередніми висновками, зброя готувалася для терористичних актів на території України.