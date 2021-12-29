СБУ виявила схрон диверсантів "ЛНР"

19:01 20 квітень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України в приватному будинку в Луганській області виявили схованки зі зброєю.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу СБУ

"Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал зі зброєю і боєприпасами диверсанта незаконних збройних формувань, який знаходиться в розшуку. Серед вилученого - бойові елементи протитанкового ракетного комплексу "Конкурс", - йдеться в повідомленні.

У схованках співробітники СБУ, серед іншого, виявили:



• 60 гранатометних пострілів;

• 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;

• дві протитанкові гранати;

• ручну кумулятивну гранату;

• бойові елементи до гранатометів;

• велику кількість патронів різного калібру.

"За оперативними даними, зловмисник обладнав схрон в 2014 році під час бойових дій в районі Привілля і Лисичанська. Перебуваючи в складі ворожої диверсійно-розвідувальної групи, він брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО", - наголошується в повідомленні.

Крім того, зловмисникові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.