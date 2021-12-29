СБУ виявила схрон диверсантів "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України в приватному будинку в Луганській області виявили схованки зі зброєю.
Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу СБУ.
У схованках співробітники СБУ, серед іншого, виявили:
• 60 гранатометних пострілів;
• 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;
• дві протитанкові гранати;
• ручну кумулятивну гранату;
• бойові елементи до гранатометів;
• велику кількість патронів різного калібру.
• 60 гранатометних пострілів;
• 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22;
• дві протитанкові гранати;
• ручну кумулятивну гранату;
• бойові елементи до гранатометів;
• велику кількість патронів різного калібру.
Крім того, зловмисникові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
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