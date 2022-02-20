СБУ виявила арсенал боєприпасів в центрі Києва

Співробітники СБУ виявили схованку зі зброєю та боєприпасами в одній з дренажно-штольньових систем в Печерському районі столиці.
Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 25 травня.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
- протитанковий гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- чотири тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;
- майже 1 кг пластиду;
- шість гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами до них;
- п'ять споряджених магазинів до автомата;
- 320 патронів калібру 5,45x39 мм.
Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії по встановленню осіб, які облаштували схованку.
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