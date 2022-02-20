СБУ виявила арсенал боєприпасів в центрі Києва

11:21 25 травень Київ, Україна

Співробітники СБУ виявили схованку зі зброєю та боєприпасами в одній з дренажно-штольньових систем в Печерському районі столиці.



Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 25 травня.



Правоохоронці вилучили зі схованки:

протитанковий гранатомет РПГ-22;

автомат АКМ-74;

чотири тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг;

майже 1 кг пластиду;

шість гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами до них;

п'ять споряджених магазинів до автомата;

320 патронів калібру 5,45x39 мм.

Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії по встановленню осіб, які облаштували схованку.



