СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників

Співробітники СБУ оволоділи секретними документами російських військових, які українські силовики розбомбили під Держтомелем. Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор.































Отримані документи будуть служити доказовою базою для суду, вони дозволять контролювати кожне прізвище ворожих окупантів і всі, хто залишився живим, обов'язково будуть покарані.

. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога. Серед документів також: бойовий розрахунок з позивними бійців та командирів; ▪схеми дій загарбників: шляхів нападу, догляду, заправок тощо; ▪ умовні знаки супротивника, зокрема дешифрування команд управління.