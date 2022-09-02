СБУ знешкодила ще одного ворожого агента на Сумщині

12:47 01 вересня Київ, Україна

На Сумщині СБУ затримала російського агента, який розвідував дані про ЗСУ.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.



За даними слідства, 44-річний житель Шосткинського району розвідував прикордонні укріплення в Сумській області та збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України.



Отриману інформацію агресор використав для планування диверсій та прицільних обстрілів прикордоння, зазначають у СБУ.



Контррозвідники встановили, що українського підприємця завербував представник спецслужби росії, коли він їздив до росії в комерційних цілях.



Зловмисник погодився співпрацювати з ворогом через свої проросійські переконання, зазначають у спецслужбі.



Після широкомасштабного вторгнення росії в Україну, за завданням куратора агент розпочав систематичне інформування ворога.



Під час збору розвідданих він фотографував військові об'єкти та розташування українських сил оборони. Файли передавав куратору із прив'язкою до місцевості, використовуючи спеціально створені канали електронного зв'язку.



За наявною у СБУ інформацією, надалі його планували залучити до проведення диверсій.



Затриманому оголошено про підозру у державній зраді, скоєну в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.