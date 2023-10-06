СБУ знешкодила співробітника російських спецслужб, виманивши його з території окупованого Придністров'я

12:49 06 жовтня Київ, Україна

Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої вивела з території невизнаного Придністров'я та затримала на Одещині агента ФСБ

Зловмисник отримав від ворога завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України. Для цього фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одещини, зокрема, місцевих правоохоронців.



Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки та створили умови для її згоди на співпрацю з ворогом.



За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати «кандидатку». Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента та затримати його «на гарячому».



За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х поїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої ПМР.

Згодом він став снайпером у складі підконтрольного рф підрозділу «внутрішніх військ Придністров'я». Потім фігурант отримав «підвищення» та був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС росії.



2014 року він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь росії, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.



Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік у фейкову "ПМР", де у 2019 році для виконання завдань ФСБ завербували представники місцевого "Міністерства держбезпеки".



Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже 2023 року розпочав виконання ворожих завдань.



Серед пріоритетних напрямів його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення сил оборони у прифронтових районах на півдні України.



Слідчі служби безпеки повідомили "Скіфу" про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.