СБУ знешкодила великі наркокартелі у Києві та на Черкащині

У Києві співробітниками СБУ було виявлено підпільний склад, де зберігалося понад 4 тонни прекурсорів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що щомісяця організатори наркобізнесу отримували доходи більш ніж на 2 млн грн.
У Києві СБУ ліквідувала схему контрабандного ввезення сильнодійних речовин, які використовуються для синтетичних наркотиків.
Повідомляється, що щомісяця організатори наркобізнесу отримували доходи більш ніж на 2 млн грн.
У Києві СБУ ліквідувала схему контрабандного ввезення сильнодійних речовин, які використовуються для синтетичних наркотиків.
На Черкащині Служба безпеки знешкодила злочинну організацію, яка створила міжрегіональну мережу масового збуту амфетаміну, A-PVP та мефедрону. Вісім зловмисників повідомлені про підозру у скоєнні особливо тяжких злочинів.
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