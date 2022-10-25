СБУ знешкодила великі наркокартелі у Києві та на Черкащині

18:00 25 жовтня Київ, Україна

У Києві співробітниками СБУ було виявлено підпільний склад, де зберігалося понад 4 тонни прекурсорів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що щомісяця організатори наркобізнесу отримували доходи більш ніж на 2 млн грн.

У Києві СБУ ліквідувала схему контрабандного ввезення сильнодійних речовин, які використовуються для синтетичних наркотиків.
 
"Під час обшуків у зловмисників виявлено понад 4 тонни прекурсорів, які зберігали на території комерційних складів. Вартість вилученого на чорному ринку становить близько $1 млн. Встановлено, що до організації злочинної діяльності причетний директор столичної фармкомпанії. Саме він налагодив "імпорт" аналогів димедролу із країн Східної Азії під виглядом компонентів для виготовлення косметичних засобів", - йдеться у повідомленні.
 
На Черкащині Служба безпеки знешкодила злочинну організацію, яка створила міжрегіональну мережу масового збуту амфетаміну, A-PVP та мефедрону. Вісім зловмисників повідомлені про підозру у скоєнні особливо тяжких злочинів.
"Лідера та трьох активних учасників наркоугруповання було затримано ще на початку цього року в ході спецоперації СБУ. Внаслідок оперативних заходів правоохоронці встановили всіх осіб, причетних до наркобізнесу та задокументували їхні злочини. За даними слідства, вони проводили продаж психотропів у Київській, Черкаській, Донецькій, Одеській, Полтавській та Вінницькій областях", - повідомляють у СБУ.