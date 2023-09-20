СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ

10:36 20 вересня Київ, Україна

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ГРУ . Зловмисники, які входили до цієї мережі, збирали розвіддані про кількість і види військової техніки Сил оборони, що прибувають до регіону, зокрема для ремонту та техобслуговування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Резидентом (керівником) ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час навчання у військовому інституті колишнього СРСР.

З цього часу він перебував у «режимі очікування» і був «розконсервований» після початку повномасштабного вторгнення росії.



Згідно з інструкціями російського ГРУ, резидент створив власну агентурну мережу на території південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та двох знайомих: з обласного центру та Очакова.



Таким чином, зловмисники діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності.



На першому було задіяно подружжя російських агентів, які збирали інформацію про наявні зразки та технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві

Ще два ворожі агенти відстежували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, залучених до оборони регіону чи контрнаступальних операцій на південному фронті.



Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він уже мав «звітувати» перед «куратором».



Проте контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили агентурну мережу росії та затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьох затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу.



Четвертому фігуранту інкриміновано ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.