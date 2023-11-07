СБУ нейтралізувала злочинне угруповання у Вінниці: депутат від ОПЗЖ займався рекетом

Служба безпеки (СБУ) провела операцію з нейтралізації кримінального угрупування, яке тривалий час тероризувало мешканців Вінниці та намагалося встановити контроль над аграрним бізнесом у регіоні.
Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 7 листопада.
Серед затриманих перебуває депутат Вінницької районної ради, який був обраний від забороненої партії ОПЗЖ, а також два його спільники, які працювали у складі Муніципальної варти міськради. Під проводом місцевого кримінального авторитету вони займалися рекетом серед місцевих підприємців.
Вони вимагали гроші як форму регулярних "внесків" від потерпілих. У разі відмови їм загрожували насильством та руйнуванням приватної та корпоративної власності.
Співробітники СБУ зафіксували випадок "вибивання" 9 000 доларів із керівника агрокомпанії за неіснуючий борг. Рекетири погрожували чоловікові та його сім'ї фізичними діями та руйнуванням сільськогосподарської техніки компанії, якщо він не погодиться заплатити "борг".
СБУ затримала всіх учасників банди на місцях їхнього перебування в обласному центрі.
Під час обшуків у квартирі затриманого депутата було вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. У його спільників було виявлено готівкові та чорнові записи про "боржників".
На цей момент усі четверо затриманих отримали повідомлення про підозру у здирстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Троє з них, включно з депутатом, вже перебувають під вартою, а зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 7 листопада.
Серед затриманих перебуває депутат Вінницької районної ради, який був обраний від забороненої партії ОПЗЖ, а також два його спільники, які працювали у складі Муніципальної варти міськради. Під проводом місцевого кримінального авторитету вони займалися рекетом серед місцевих підприємців.
Вони вимагали гроші як форму регулярних "внесків" від потерпілих. У разі відмови їм загрожували насильством та руйнуванням приватної та корпоративної власності.
Співробітники СБУ зафіксували випадок "вибивання" 9 000 доларів із керівника агрокомпанії за неіснуючий борг. Рекетири погрожували чоловікові та його сім'ї фізичними діями та руйнуванням сільськогосподарської техніки компанії, якщо він не погодиться заплатити "борг".
СБУ затримала всіх учасників банди на місцях їхнього перебування в обласному центрі.
Під час обшуків у квартирі затриманого депутата було вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. У його спільників було виявлено готівкові та чорнові записи про "боржників".
На цей момент усі четверо затриманих отримали повідомлення про підозру у здирстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Троє з них, включно з депутатом, вже перебувають під вартою, а зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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