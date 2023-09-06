СБУ нейтралізувала міжнародний канал контрабанди наркотиків у Запоріжжі

15:44 11 серпня Київ, Україна





У ході масштабних операцій було затримано організатора та ще чотирьох активних членів кримінального угруповання, яке організувало масштабний наркобізнес.



Зловмисники організували великі гуртові постачання екстазі з однієї з країн Європи на українську територію із подальшою дистрибуцією.



За інформацією, за останні кілька місяців наркоторговці зуміли заробити майже 30 мільйонів гривень.



Для проведення контрабанди наркотиків, учасники злочинної групи використовували різні хитрощі, приховуючи заборонені речовини серед звичайних товарів та цукерок, які відправляли через поштові та кур'єрські служби в Україну.



Ці товари потім розподілялися в різних регіонах країни за допомогою складної мережі наркокур'єрів.



Крім того, члени групи займалися промисловим виробництвом метамфетаміну. Для цієї мети було облаштовано спеціальну нарколабораторію в гаражі одного з учасників групи у Запоріжжі.



За даними слідства, за місяць зловмисники синтезували до 5 кілограмів наркотичної речовини. Готову продукцію вони збували через спеціалізовані інтернет-платформи.



У ході 14 обшуків, які були проведені за місцями виготовлення, зберігання та розподілу наркотиків, а також у приміщеннях та транспортних засобах злочинців, правоохоронні органи вилучили: Фахівці СБУ у Запоріжжі нейтралізували великомасштабний міжнародний канал контрабанди важких наркотичних речовин на територію України.У ході масштабних операцій було затримано організатора та ще чотирьох активних членів кримінального угруповання, яке організувало масштабний наркобізнес.Зловмисники організували великі гуртові постачання екстазі з однієї з країн Європи на українську територію із подальшою дистрибуцією.За інформацією, за останні кілька місяців наркоторговці зуміли заробити майже 30 мільйонів гривень.Для проведення контрабанди наркотиків, учасники злочинної групи використовували різні хитрощі, приховуючи заборонені речовини серед звичайних товарів та цукерок, які відправляли через поштові та кур'єрські служби в Україну.Ці товари потім розподілялися в різних регіонах країни за допомогою складної мережі наркокур'єрів.Крім того, члени групи займалися промисловим виробництвом метамфетаміну. Для цієї мети було облаштовано спеціальну нарколабораторію в гаражі одного з учасників групи у Запоріжжі.За даними слідства, за місяць зловмисники синтезували до 5 кілограмів наркотичної речовини. Готову продукцію вони збували через спеціалізовані інтернет-платформи.У ході 14 обшуків, які були проведені за місцями виготовлення, зберігання та розподілу наркотиків, а також у приміщеннях та транспортних засобах злочинців, правоохоронні органи вилучили:

200 ЗІП-пакетів з метамфетаміном;

250 екстазі;

обладнання для виробництва наркотиків;

понад 100 літрів хімічних прекурсорів;

банківські картки, записи про наркоторгівлю та листування з постачальниками;

комп'ютерну техніку із доказами злочинної діяльності;

велику кількість готівки, одержаної незаконним шляхом;

зброю та боєприпаси, включаючи 4 пістолети та 19 гранат.

Повідомляється, що затриманим було пред'явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

стаття 305 (контрабанда наркотичних засобів);

стаття 307 (незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів).

Для чотирьох членів банди було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, ще одному було призначено домашній арешт. Розслідування продовжується з метою притягнення до відповідальності всіх, хто був причетний до цієї наркотичної схеми.



Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі за скоєні злочини.