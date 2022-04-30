СБУ нейтралізувала міжнародне наркоугруповання

19:57 29 липня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію в Києві і Запорізькій області, в ході якої було нейтралізоване міжнародне наркоугруповання.Про це повідомляє пресслужба СБУ



Зловмисники збували в різні регіони України гуртові партії контрабандних наркотиків і психотропних речовин. За оперативними даними, щомісячний "прибуток" наркоторговців становив понад 3 млн грн.

"Встановлено, що учасники групи налагодили транснаціональний канал незаконного переправлення кокаїну, екстазі і психотропів ЛСД на територію нашої країни. Отриманий від іноземних спільників "товар", зловмисники реалізовували через власну розгалужену мережу дилерів", - йдеться в повідомленні.

У Києві правоохоронці затримали організатора та двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків.

В ході обшуків за місцями перебування наркоторговців в Києві і Запорізькій області виявлено підготовлені до продажу майже 2 тисячі таблеток екстазі, приблизно 0,5 кг кокаїну, марки ЛСД, більше ніж 1 кг канабісу.



Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.