СБУ нейтралізувала міжнародне наркоугруповання

Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію в Києві і Запорізькій області, в ході якої було нейтралізоване міжнародне наркоугруповання.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники збували в різні регіони України гуртові партії контрабандних наркотиків і психотропних речовин. За оперативними даними, щомісячний "прибуток" наркоторговців становив понад 3 млн грн.
У Києві правоохоронці затримали організатора та двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків.
В ході обшуків за місцями перебування наркоторговців в Києві і Запорізькій області виявлено підготовлені до продажу майже 2 тисячі таблеток екстазі, приблизно 0,5 кг кокаїну, марки ЛСД, більше ніж 1 кг канабісу.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.
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