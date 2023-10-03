СБУ нейтралізувала агентурну мережу росії: 13 затриманих у Миколаївській області

11:28 03 жовтня Київ, Україна

СБУ викрила на Миколаївщині одну з найбільших російських агентурних мереж. До її складу входило 13 місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки росії щодо житлової та соціальної інфраструктури обласного центру.



Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили з зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховій будівлі в Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинули 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Встановлено, що координати українських об'єктів російські інформатори передавали до ФСБ «зв'язковим». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (відоміший під псевдонімом «Лохматий»).



У червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України та повідомила про підозру у державній зраді та порушення законів та звичаїв війни.



У ході розслідування злочинних дій Лохматого було встановлено, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру. До її складу увійшли 13 місцевих підписників його телеграм-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс фігурант вербував своїх агентів та отримував від них розвіддані.

В результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури «Лохматого» та затримали їх у різних місцях перебування.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили дев'ятьох затриманих про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Поки що фігуранти перебувають під вартою.

Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у скоєнні злочинів та призначив їм від 8 до 15 років ув'язнення.

Самому Лебедєву додатково інкриміновано ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст.111.