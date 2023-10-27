СБУ нейтралізувала агентів ФСБ, які готували теракт на об'єктах військового управління

11:34 25 жовтня Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба



Серед пріоритетних цілей агресорів були підрозділи Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони України та їхні запасні командні пункти.



Для здійснення диверсій фігуранти групи збиралися використовувати до 10 дронів, спеціально адаптованих для перенесення саморобних вибухових пристроїв. Служба безпеки України провела успішну операцію у Києві з нейтралізації "розконсервованої" агентурно-бойової групи ФСБ . Ця група, що складається із трьох осіб, планувала здійснити серію потужних вибухів на українських об'єктах військового управління.Про це повідомила пресслужба СБУ Серед пріоритетних цілей агресорів були підрозділи Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони України та їхні запасні командні пункти.Для здійснення диверсій фігуранти групи збиралися використовувати до 10 дронів, спеціально адаптованих для перенесення саморобних вибухових пристроїв.

Проте оперативники Служби безпеки України встигли задіяти контррозвідку та затримати всіх учасників російської агентурно-бойової групи, коли ті розпочали активну підготовку до диверсійних дій.



Слід зазначити, що ворожу групу було сформовано ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До її складу увійшли троє людей, які живуть у Києві та Чернігові, які після вербування були переведені в режим "очікування" до початку повномасштабного вторгнення росії.

Кожен із учасників російської агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь росії. Один із них спеціалізувався на виготовленні саморобних вибухових пристроїв, інший відповідав за переробку "цивільних" безпілотних літальних апаратів на бойові дрони.



Лабораторії для виготовлення вибухівки та "модернізації" безпілотників були обладнані у житлах учасників групи. Ще одна учасниця групи керувала дронами, вона пройшла курси з підготовки операторів БПЛА на Київщині.

Вона також купувала хімічні компоненти для виготовлення вибухівки через Інтернет, використовуючи вигадані імена для конспіруючись.



Навесні цього року фігуранти групи почали відслідковувати розташування українських військових підрозділів на території столичного регіону. Для цього вони намагалися використати своїх знайомих серед українських військових.

Учасники групи також застосовували власні дрони для збирання розвідувальної інформації щодо наявності підрозділів Збройних сил України.



З метою максимальної конспірації фігуранти групи постійно змінювали адреси свого проживання. Під час обшуків було виявлено вибухові речовини з детонаторами, вогнепальну зброю та боєприпаси.



Затримані особи перебувають під вартою та їм загрожує до 15 років в'язниці.