СБУ наклала арешт на майно ексміністра Табачника

12:34 09 січня Київ, Україна





Про це повідомила СБУ та пресслужба Вінницької обласної прокуратури.



Загальна сума заарештованих активів становить понад 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.



СБУ зазначає, що для того, щоб уберегти свій статок від можливої конфіскації на користь держави, Табачник заздалегідь переписав його на своїх родичів.



Однак СБУ викрила цю "схему" та отримала дозвіл суду на арешт активів "ексрегіонала".



Серед них:

½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв.м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

5 земельних ділянок у елітному котеджному містечку під столицею загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тисяч доларів. Слідчі СБУ конфіскували майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді та ховається в окупованому Криму.Про це повідомила СБУ та пресслужба Вінницької обласної прокуратури.Загальна сума заарештованих активів становить понад 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.СБУ зазначає, що для того, щоб уберегти свій статок від можливої конфіскації на користь держави, Табачник заздалегідь переписав його на своїх родичів.Однак СБУ викрила цю "схему" та отримала дозвіл суду на арешт активів "ексрегіонала".Серед них:½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв.м;житловий будинок площею понад 600 кв. м;5 земельних ділянок у елітному котеджному містечку під столицею загальною площею майже 1 га;банківський рахунок на 147 тисяч доларів.



Вінницька обласна прокуратура уточнює, що слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області задовольнив клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно матері Табачника, а саме 7-ми земельних ділянок у смт Козин Київської області, а також накладено арешт на грошові кошти, які розміщені на рахунку в ПАТ КБ "ПриватБанк", у сумі 144 тисяч доларів США.



У листопаді 2022 року за матеріалами СБУ, Дмитра Табачника, який очолював Міністерство освіти і науки України за часів Віктора Януковича, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



За даними слідства, Табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.



Для цього він особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника глави уряду росії щодо забезпечення збройної охорони "виборчих дільниць".



Наразі Табачник ховається від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.



Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи щодо притягнення зрадника до відповідальності за злочини проти України.



Розслідування проводили співробітники СБУ на Вінниччині під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.