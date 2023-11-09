СБУ, Нацполіція та МЗС України викрили канал нелегальної міграції в ЄС

12:12 09 листопада Київ, Україна

Спільна операція контррозвідки Служби безпеки України, Національної поліції та Міністерства закордонних справ України призвела до викриття каналу нелегальної міграції до Євросоюзу для вихідців із країн підвищеного терористичного ризику.



У ході цієї операції було викрито другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії, який був організатором міжнародного незаконного міграційного "трафіку".



Під виглядом видачі віз для в'їзду в Україну як студенти українських навчальних закладів, чиновниця надавала нелегальним мігрантам можливість транзитного проїзду через Україну з подальшим нелегальним в'їздом до країн Євросоюзу. Вартість подібної "послуги" становила до 3 тисяч доларів США з одного мігранта.

За інформацією, що є у розпорядженні правоохоронців, цією незаконною схемою скористалося до 900 вихідців з країн, які піддаються терористичним ризикам. Отримані доходи чиновниця вкладала у купівлю елітної нерухомості у Києві та Одесі.



Розслідування встановило, що фігурантка прийняла Присягу державного службовця ще 1995 року після закінчення інституту молоді у москві та працювала у різних державних організаціях та приватних компаніях в Україні. З 2007 року вона обіймала посаду в органах Міністерства закордонних справ України.



Під час обшуків у будинку фігурантки, правоохоронці виявили комп'ютери, мобільні телефони та записи, які служать як докази її протиправної діяльності.

Наразі консулу пред'явлено звинувачення за частиною 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).



Вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, усунення з посади та накладення арешту на її майно. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників протиправної схеми. Зловмисниці загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Крім того, планується оголошення в міжнародний розшук спільників фігурантки.