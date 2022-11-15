СБУ: розпочалося слідство через оспівування росії в Києво-Печерській Лаврі

Служба безпеки відкрила слідство за фактом інциденту, який стався 12 листопада в одному із храмів Національного заповідника Києво-Печерська Лавра.
Тоді під час богослужіння в храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "російський світ". Про це 15 листопада повідомила пресслужба СБУ.
Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.
Наразі всі матеріали спрямовані на проведення відповідних експертиз.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Тоді під час богослужіння в храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "російський світ". Про це 15 листопада повідомила пресслужба СБУ.
Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.
Наразі всі матеріали спрямовані на проведення відповідних експертиз.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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