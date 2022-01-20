СБУ розпочала внутрішнє розслідування візиту спецслужб до казахстанських опозиціонерів у Києві

Служба безпеки України розпочала внутрішнє розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час візиту до двох казахстанських активістів та координаторів руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбека Тлєулієва та Єлдоса Насипбекова в Києві.
6 січня Заманбек Тлеулієв розповів, як чоловіки у цивільному, що не представилися, приїхали до нього додому та вибили йому зуби. Того ж вечора до його соратника Елдоса Насипбекова приїхав співробітник СБУ, який показав посвідчення, і переконував, що прийшов тільки поспілкуватися.
Під час розмови Насипбеков зазначив, що хвилюється за свою безпеку, на що отримав відповідь: "Що ти поводишся як дівчинка?"
СБУ, згідно з відповіддю, не заперечує, що візит відбувся, але переконує, що проходив він у рамках комплексу заходів щодо захисту безпеки громадян та іноземців, які перебувають на території України. Внутрішнє розслідування у спецслужбі розпочали, "через суспільний резонанс".
Також у СБУ наголосили, що "певні особи з громадян Казахстану мають ознаки незаконного перебування на території України", у зв'язку з цим вони звернулися з відповідними заявами до Державної міграційної служби.
Одразу після інциденту Тлеулієв та Насипбеков повідомляли, що на той момент уже подали документи на набуття статусу біженця в Україні.
Нагадаємо, що "Демократичний вибір Казахстану" - суспільно-політичний рух, який виборює демократизацію влади в Казахстані і на батьківщині визнаний екстремістським. Декілька активісток руху втекли від переслідувань в Україні, проте досі не можуть отримати статусу біженців.
6 січня Заманбек Тлеулієв розповів, як чоловіки у цивільному, що не представилися, приїхали до нього додому та вибили йому зуби. Того ж вечора до його соратника Елдоса Насипбекова приїхав співробітник СБУ, який показав посвідчення, і переконував, що прийшов тільки поспілкуватися.
Під час розмови Насипбеков зазначив, що хвилюється за свою безпеку, на що отримав відповідь: "Що ти поводишся як дівчинка?"
СБУ, згідно з відповіддю, не заперечує, що візит відбувся, але переконує, що проходив він у рамках комплексу заходів щодо захисту безпеки громадян та іноземців, які перебувають на території України. Внутрішнє розслідування у спецслужбі розпочали, "через суспільний резонанс".
Також у СБУ наголосили, що "певні особи з громадян Казахстану мають ознаки незаконного перебування на території України", у зв'язку з цим вони звернулися з відповідними заявами до Державної міграційної служби.
Одразу після інциденту Тлеулієв та Насипбеков повідомляли, що на той момент уже подали документи на набуття статусу біженця в Україні.
Нагадаємо, що "Демократичний вибір Казахстану" - суспільно-політичний рух, який виборює демократизацію влади в Казахстані і на батьківщині визнаний екстремістським. Декілька активісток руху втекли від переслідувань в Україні, проте досі не можуть отримати статусу біженців.
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