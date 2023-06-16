СБУ на Волині викрила схему постачання компонентів для підводних човнів до росії

СБУ розкрила мережу компаній у Волинській області, причетних до постачання комплектувальних для виробництва підводних човнів до росії.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
З метою маскування своїх дій злочинці використовували пов'язану компанію, зареєстровану на території однієї з європейських країн.
Керівник цієї фірми підтримує зв'язки з терористичними організаціями, що діють у Луганській та Донецькій областях.
За схемою, іноземна компанія купувала продукцію українського заводу під виглядом власних потреб, а потім відправляла її кінцевим замовникам до росії.
Керівник цієї фірми підтримує зв'язки з терористичними організаціями, що діють у Луганській та Донецькій областях.
За схемою, іноземна компанія купувала продукцію українського заводу під виглядом власних потреб, а потім відправляла її кінцевим замовникам до росії.
З початку повномасштабної військової агресії злочинці нелегально вивезли понад 200 тисяч критично важливих компонентів.
Під час обшуків на виробництві та у приміщеннях учасників злочинної групи було виявлено комп'ютери, мобільні телефони та документи, що свідчать про незаконну діяльність, а також гроші.
Слідчими органами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).
Під час обшуків на виробництві та у приміщеннях учасників злочинної групи було виявлено комп'ютери, мобільні телефони та документи, що свідчать про незаконну діяльність, а також гроші.
Слідчими органами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі