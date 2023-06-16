СБУ на Волині викрила схему постачання компонентів для підводних човнів до росії

12:43 23 травня Київ, Україна





Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України. СБУ розкрила мережу компаній у Волинській області, причетних до постачання комплектувальних для виробництва підводних човнів до росії.Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Органи безпеки успішно припинили діяльність ще однієї нелегальної схеми щодо постачання стратегічно важливих товарів з України в російську федерацію. У процесі угоди було задіяно керівника однієї з компаній у Волинській області, що спеціалізується на розробці високотехнологічних компонентів для опорно-поворотних механізмів. Такі компоненти застосовують у виробництві важкої техніки, включаючи підводні човни. Саме такі рідкісні деталі було незаконно продано до країни-агресора", - йдеться в офіційному повідомленні.

З метою маскування своїх дій злочинці використовували пов'язану компанію, зареєстровану на території однієї з європейських країн.



Керівник цієї фірми підтримує зв'язки з терористичними організаціями, що діють у Луганській та Донецькій областях.



За схемою, іноземна компанія купувала продукцію українського заводу під виглядом власних потреб, а потім відправляла її кінцевим замовникам до росії.

З початку повномасштабної військової агресії злочинці нелегально вивезли понад 200 тисяч критично важливих компонентів.



Під час обшуків на виробництві та у приміщеннях учасників злочинної групи було виявлено комп'ютери, мобільні телефони та документи, що свідчать про незаконну діяльність, а також гроші.



Слідчими органами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).