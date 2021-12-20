СБУ: на митниці затримано вантаж, що вивозився для військових потреб РФ

На митному посту "Запоріжжя" співробітниками СБУ було зупинено нелегальний експорт українських військових комплектувальних для військово-морського флоту Росії.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Встановлено, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту країни-агресора. При цьому зазначені товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства в рамках реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення.
Товар був затриманий на митному посту "Запоріжжя". Експортувати його хотіли на підставі документів, що містять неправдиві відомості про його походження і кінцеву сферу використання.
Таким чином, не допущене порушення чинного законодавства в галузі державного експортного контролю при експорті товарів, що контролюються для військових потреб РФ.
В цей час в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії.
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