СБУ: на митниці затримано вантаж, що вивозився для військових потреб РФ

11:42 26 березень Київ, Україна

На митному посту "Запоріжжя" співробітниками СБУ було зупинено нелегальний експорт українських військових комплектувальних для військово-морського флоту Росії.



Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Встановлено, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу РФ, які виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту країни-агресора. При цьому зазначені товари поставлялися кінцевому замовнику як продукція виробництва російського підприємства в рамках реалізації державної програми РФ з імпортозаміщення.



Товар був затриманий на митному посту "Запоріжжя". Експортувати його хотіли на підставі документів, що містять неправдиві відомості про його походження і кінцеву сферу використання.



Таким чином, не допущене порушення чинного законодавства в галузі державного експортного контролю при експорті товарів, що контролюються для військових потреб РФ.



В цей час в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, проводяться відповідні слідчі дії.