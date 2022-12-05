СБУ на Полтавщині обшукує УПЦ МП

14:03 05 грудня Київ, Україна

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією розпочали контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП у Полтавській області.

Про це повідомляється на сайті спецслужби у понеділок, 5 грудня.

Йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Вказано, що заходи проводяться в рамках системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
 
"З огляду на збройну агресію росії, ці заходи проводяться, у тому числі для виключення використання релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій та терористичних актів", - зазначили в СБУ.
 
За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.
 
"Всі дії здійснюються в межах чинного законодавства. Ще раз наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно у рамках Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання та світогляду”, – резюмували у спецслужбі.