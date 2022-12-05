СБУ на Полтавщині обшукує УПЦ МП

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією розпочали контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП у Полтавській області.
Про це повідомляється на сайті спецслужби у понеділок, 5 грудня.
Йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.
Вказано, що заходи проводяться в рамках системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
Про це повідомляється на сайті спецслужби у понеділок, 5 грудня.
Йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.
Вказано, що заходи проводяться в рамках системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.
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