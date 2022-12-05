СБУ на Полтавщині обшукує УПЦ МП

14:03 05 грудня Київ, Україна





Про це повідомляється на сайті спецслужби у понеділок, 5 грудня.



Йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.



Вказано, що заходи проводяться в рамках системної роботи Служба безпеки України спільно з Нацполіцією розпочали контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ МП у Полтавській області.Про це повідомляється на сайті спецслужби у понеділок, 5 грудня.Йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.Вказано, що заходи проводяться в рамках системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

"З огляду на збройну агресію росії, ці заходи проводяться, у тому числі для виключення використання релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій та терористичних актів", - зазначили в СБУ.

За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.