СБУ на Харківщині затримала зрадника українське зерно, яке вивозило в РФ

Затримано депутата сільради, який під час окупації Харківщини сплачував податки до бюджету Росії та вивозив до Росії українське зерно.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
За інформацією СБУ, депутат однієї із сільрад Куп'янського району, будучи власником кількох сільгосппідприємств, одним із перших запропонував окупантам допомогу.
Зокрема, він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації та почав сплачувати податки до бюджету Росії. У той самий час основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, інше – реалізовувати у Росії.
Крім того, чоловік надав російським окупантам доступ до своїх логістичних складів для базування та ремонту їхньої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправлення.
Після деокупації Харківщини він залишився у селі та сподівався уникнути покарання. Проте співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність та затримали.
Депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
За інформацією СБУ, депутат однієї із сільрад Куп'янського району, будучи власником кількох сільгосппідприємств, одним із перших запропонував окупантам допомогу.
Зокрема, він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації та почав сплачувати податки до бюджету Росії. У той самий час основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, інше – реалізовувати у Росії.
Крім того, чоловік надав російським окупантам доступ до своїх логістичних складів для базування та ремонту їхньої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправлення.
Після деокупації Харківщини він залишився у селі та сподівався уникнути покарання. Проте співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність та затримали.
Депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
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