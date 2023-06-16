СБУ на Дніпропетровщині затримала шпигуна Росії, який слідкував за авіацією ЗСУ

12:58 07 червня Київ, Україна





Інформація про це була опублікована прес-службою



За даними СБУ, зловмисник збирав розвідувальні дані про типи та кількість бойових літаків ЗСУ, їх місця базування та маршрути польотів з метою передачі інформації окупаційним силам Росії.



Він також намагався виявити місцезнаходження військкоматів та залізничних ліній, які використовуються для доставки боєприпасів на передову.



За кожне виконане завдання агент отримував до 4000 гривень від свого російського "куратора" із ФСБ. Для забезпечення конспірації гроші переказувалися через криптовалютні електронні гаманці. Служба безпеки затримала російського шпигуна, який стежив за бойовою авіацією Збройних сил України у Дніпропетровській області.Інформація про це була опублікована прес-службою СБУ 7 червня.За даними СБУ, зловмисник збирав розвідувальні дані про типи та кількість бойових літаків ЗСУ, їх місця базування та маршрути польотів з метою передачі інформації окупаційним силам Росії.Він також намагався виявити місцезнаходження військкоматів та залізничних ліній, які використовуються для доставки боєприпасів на передову.За кожне виконане завдання агент отримував до 4000 гривень від свого російського "куратора" із ФСБ. Для забезпечення конспірації гроші переказувалися через криптовалютні електронні гаманці.

Російська розвідка потребувала цієї інформації для планування серії повітряних ударів по регіону, переважно спрямованих на стратегічно значущі об'єкти.

Контррозвідники СБУ розкрили та затримали шпигуна. Виявилося, що місцевий житель був завербований кадровим співробітником ФСБ у липні 2022 року. Він потрапив у поле зору російських спецслужб через один із Telegram-ботів, де він регулярно публікував фотографії позицій українських військових.



Подальший зв'язок з агентом підтримувався через месенджери. Для виконання розвідувальних завдань він виїжджав на місцевість, потай спостерігав за об'єктами та запитував необхідну інформацію у різних людей.



Під час обшуків у його місці проживання було виявлено мобільний телефон та планшет, які він використовував для спілкування з ФСБ.



Співробітники СБУ повідомили затриманого про підозру у державній зраді. Шпигунові загрожує довічне ув'язнення.