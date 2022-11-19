СБУ ліквідувала незаконне онлайн-казино, яке перераховувало гроші в рф

12:43 18 листопада Київ, Україна





В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке в росію пішло близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.



Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та росії. Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.



Українські громадяни в групуванні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також рекламну підтримку, облаштування комп'ютерної техніки та авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор у мережі Інтернет.



В результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України в рф за допомогою криптопереказів виведено майже 3 млрд гривень.



Співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.



За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам та учасникам угруповання, серед яких п'ять громадян України та п'ять - рф, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію з документування та блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами росії в Україні. Про це повідомляє пресслужба відомства.В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке в росію пішло близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та росії. Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.Українські громадяни в групуванні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також рекламну підтримку, облаштування комп'ютерної техніки та авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор у мережі Інтернет.В результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України в рф за допомогою криптопереказів виведено майже 3 млрд гривень.Співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам та учасникам угруповання, серед яких п'ять громадян України та п'ять - рф, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації чи проведення азартних ігор, лотерей);

ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання заходів.



Продовжується досудове розслідування щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.



Спецоперацію проводили співробітники кіберпідрозділів СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.