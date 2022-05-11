СБУ ліквідувала терористичну мережу "ЛНР"

Завдяки оперативним діям співробітників СБУ, була ліквідована агентурна мережа "ЛНР" і зупинено низку терактів.
Викриті агенти планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні, повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював, використовуючи шантаж і психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній території.
Агент "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ в Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати і виявити завербованих агентів.
Наразі тривають заходи з виявлення і встановлення інших можливих агентів псевдоспецслужби.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі