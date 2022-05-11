СБУ ліквідувала терористичну мережу "ЛНР"

15:49 10 серпня Київ, Україна

Завдяки оперативним діям співробітників СБУ , була ліквідована агентурна мережа "ЛНР" і зупинено низку терактів.

Викриті агенти планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні, повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ вдалося вийти на зловмисника, який займався вербуванням українців в прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив в лави так званої "спецслужби ЛНР" в 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а через рік - паспорт громадянина РФ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював, використовуючи шантаж і психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній території.

Агент "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ в Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати і виявити завербованих агентів.



Наразі тривають заходи з виявлення і встановлення інших можливих агентів псевдоспецслужби.