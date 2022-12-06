СБУ ліквідувала схему продажу фейкових посвідчень та перепусток

11:23 06 грудня Київ, Україна

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували у Київській області масштабне виготовлення та збут підроблених документів центральних органів влади та силових структур України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

За даними слідства, мешканець Обухова Київської області налагодив схему виготовлення та збуту підроблених перепусток та посвідчень різних державних установ – Верховної Ради України, Офісу Президента України, СБУ, Офісу Генерального прокурора, ДБР, МВС.

Вони могли використовуватись ворожими ДРГ для безперешкодного проїзду територією України. Транспортні засоби могли звільнятися від перевірок правоохоронцями.



З метою конспірації чоловік використовував анонімні облікові записи в соцмережах. Грошову винагороду він отримував на криптогаманець та «підставні» банківські картки.

Вартість одного «посвідчення» становила від 50 до 500 дол. Сума залежала від назви "відомства" та термінів використання.

За оперативними даними, зловмисник виготовив та збув понад 2 тис. «липових» перепусток.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у підробці документів та обрання запобіжного заходу (ст. 358 КК України).