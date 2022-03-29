СБУ ліквідувала п’ять великих російських ботоферм. Відео

07:14 29 березня Київ, Україна

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Служба безпеки України ліквідувала п'ять ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис.. фейкових акантів.





Ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави та Закарпаття.



Фейкові облікові записи були створені в різних соцмережах, включаючи ті, які зараз заборонені в Україні.



Через цю «армію ботів» поширювалися фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав'язування та виправдання російської агресії та ідеології.



Таким чином, ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у різних регіонах.



Під час обшуків правоохоронці виявили: Про це повідомляє прес-центр СБУ Ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави та Закарпаття.Фейкові облікові записи були створені в різних соцмережах, включаючи ті, які зараз заборонені в Україні.Через цю «армію ботів» поширювалися фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав'язування та виправдання російської агресії та ідеології.Таким чином, ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у різних регіонах.

понад 100 комплектів GSM-шлюзів

майже 10 тис. сім-карт різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності

ноутбуки та комп'ютерне обладнання з підтвердженнями незаконних дій

чорнову бухгалтерію

За даними фактами СБУ вже розпочала кримінальне провадження та проводить всі заходи, необхідні для притягнення винних до відповідальності.



Злочин кваліфікується за ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та карається позбавленням волі на строк до 15 років.