СБУ ліквідувала потужну сепаратистську ботоферму

19:41 19 серпня Киев, Украина

Кіберспеціалісти СБУ заблокували діяльність ботоферми, що фінансується представниками РФ, яка просувала ідеї "Малоросії" і "Новоросії".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності нашої країни. Серед іншого, агітували за створення так званих "Малоросії" і "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії", - йдеться в повідомленні.

Гроші за поширення ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи. Встановлено, що один з організаторів ботоферми - житель Луцька.



Для поширення в Інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів. Під час обшуків за адресами розташування "осередку" правоохоронці виявили GSM-шлюзи, комп'ютерне обладнання, понад тисячу сім-карт операторів мобільного зв'язку.



Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.