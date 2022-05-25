СБУ ліквідувала потужну сепаратистську ботоферму

Кіберспеціалісти СБУ заблокували діяльність ботоферми, що фінансується представниками РФ, яка просувала ідеї "Малоросії" і "Новоросії".
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Гроші за поширення ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи. Встановлено, що один з організаторів ботоферми - житель Луцька.
Для поширення в Інтернеті деструктивних публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів. Під час обшуків за адресами розташування "осередку" правоохоронці виявили GSM-шлюзи, комп'ютерне обладнання, понад тисячу сім-карт операторів мобільного зв'язку.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.
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