СБУ ліквідувала канал постачання фальшивих онколіків в Україну

У ході спецоперації, проведеної кіберфахівцями Служби безпеки, було успішно зруйновано канал нелегального надходження фальсифікованих медичних препаратів онкологічного спрямування на територію України.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними офіційного повідомлення, найбільша частка підроблених препаратів була виготовлена на території російської федерації, а також у низці країн Близького Сходу.
Злочинці використовували хитромудрі методи для контрабанди фальсифікатів, приховуючи їх у різних куточках своїх автомобілів. Після перетину державного кордону через сторонні країни контрабандисти продавали фальшиві медикаменти через створені ними спеціалізовані інтернет-магазини та соціальні мережі. Наступна доставка підроблених товарів до покупців здійснювалася через неліцензовані аптеки та популярні поштові послуги. За даними, контрабандисти збирали багатомільйонні доходи щотижня.
Співробітники Служби безпеки викрили та затримали трьох учасників міжнародної злочинної мережі, відповідальної за цей нелегальний бізнес.
Експертиза, проведена з ініціативи СБУ, підтвердила, що вилучені у злочинців медичні препарати – підроблені, та не відповідають заявленим характеристикам в інструкціях.
Під час обшуку житла затриманих правоохоронці вилучили велику кількість фальшивих ліків, незареєстровану вогнепальну зброю, бухгалтерські записи про незаконну діяльність, а також мобільні пристрої та комп'ютери, які містять докази про злочини.
На затриманих чекає суд, їм загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними офіційного повідомлення, найбільша частка підроблених препаратів була виготовлена на території російської федерації, а також у низці країн Близького Сходу.
Злочинці використовували хитромудрі методи для контрабанди фальсифікатів, приховуючи їх у різних куточках своїх автомобілів. Після перетину державного кордону через сторонні країни контрабандисти продавали фальшиві медикаменти через створені ними спеціалізовані інтернет-магазини та соціальні мережі. Наступна доставка підроблених товарів до покупців здійснювалася через неліцензовані аптеки та популярні поштові послуги. За даними, контрабандисти збирали багатомільйонні доходи щотижня.
Співробітники Служби безпеки викрили та затримали трьох учасників міжнародної злочинної мережі, відповідальної за цей нелегальний бізнес.
Експертиза, проведена з ініціативи СБУ, підтвердила, що вилучені у злочинців медичні препарати – підроблені, та не відповідають заявленим характеристикам в інструкціях.
Під час обшуку житла затриманих правоохоронці вилучили велику кількість фальшивих ліків, незареєстровану вогнепальну зброю, бухгалтерські записи про незаконну діяльність, а також мобільні пристрої та комп'ютери, які містять докази про злочини.
На затриманих чекає суд, їм загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.
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