СБУ ліквідувала 4 нові канали виїзду «ухилянтів» за кордон

12:49 16 вересня Київ, Україна

Під час спецоперацій у Львівській, Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях Служба безпеки заблокувала нові канали нелегального виїзду за межі України громадян призовного віку.



Про це повідомляється на сайті спецслужби у п'ятницю, 16 вересня.



Вартість "послуг" становила від 3 до 10 тисяч доларів залежно від обставин та терміновості закордонного "рейсу". Загалом вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон понад сотні людей.



Причетних зловмисників затримано, їм повідомили про підозри за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон (ст.332 КК України).



Так, у Львівській області було ліквідовано механізм протиправного виїзду під виглядом перевезення іноземних вантажів для потреб ЗСУ.



Для цього зловмисники виготовляли для своїх "клієнтів" документи від імені кількох псевдоволонтерських організацій, які нібито займаються транспортуванням гуманітарної допомоги.



Насправді потенційними учасниками "трафіку" були громадяни, які навіть не вміли керувати автомобілем і не мали водійських прав. У разі виїзду за кордон вони не планували повертатися в Україну.

Встановлено, що до організації схеми причетна злочинна група одного з кримінальних авторитетів.

Співробітники СБУ затримали її організатора на передачі половини суми грошової "винагороди" у розмірі 5 тисяч доларів.



На Одещині заблоковано канал незаконного перетину держкордону на підставі фіктивних посвідчень представників одного з міжнародних благодійних фондів.



Серед учасників операції були чиновники кількох контрольно-пропускних пунктів. Саме вони забезпечували ухилянтам безперешкодний виїзд за межі України без ретельної перевірки документів.



Співробітники СБУ затримали двох організаторів схеми у районі пропускного пункту Кучурган.





Ще одну злочинну групу викрито при спробі прихованого вивезення призовників на власному автомобілі до Молдови та Румунії.

На Миколаївщині затримано організатора "трафіку" протиправних виїздів за кордон. Він використав підроблені документи учасників волонтерського руху та фейкові висновки медичних закладів.



У Вінницькій області викрито керівника місцевого автотранспортного підприємства, який налагодив схему незаконного виїзду за кодон під виглядом "другого водія" вантажівки.

Для цього чоловік здійснював їхнє фіктивне працевлаштування та залучав до міжнародних товарних перевезень.



За всіма викритими фактами продовжуються досудові розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.