СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали «приєднання» Донбасу до росії

16:30 17 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє Служба безпеки України.



За даними правоохоронців, це посадові особи з місцевих адміністрацій та комерсанти, які добровільно погодилися працювати на бюджет країни-агресора. Правоохоронці ідентифікували особи нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України, які ініціювали приєднання Донбасу до росії.Про це повідомляє Служба безпеки України.За даними правоохоронців, це посадові особи з місцевих адміністрацій та комерсанти, які добровільно погодилися працювати на бюджет країни-агресора.

Під виглядом "громадських" ініціатив вони допомагали росії приховати злочинні рішення щодо захоплення східних районів України. Саме вони направили термінове звернення до ватажка бойовиків так званої ДНР дениса пушиліна з вимогою негайного відділення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу російської федерації.



Перед підготовкою "листа" підозрювані організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку росії. У "заході" активну участь брали кремлівські пропагандисти та представники російських інформресурсів.



Наразі вирішується питання про оголошення 12 колаборантів у розшук для притягнення до відповідальності за злочини проти України.



Загалом СБУ викрила та повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного "референдуму" на Донеччині.