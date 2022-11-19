СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали «приєднання» Донбасу до росії

Правоохоронці ідентифікували особи нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України, які ініціювали приєднання Донбасу до росії.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними правоохоронців, це посадові особи з місцевих адміністрацій та комерсанти, які добровільно погодилися працювати на бюджет країни-агресора.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними правоохоронців, це посадові особи з місцевих адміністрацій та комерсанти, які добровільно погодилися працювати на бюджет країни-агресора.
Під виглядом "громадських" ініціатив вони допомагали росії приховати злочинні рішення щодо захоплення східних районів України. Саме вони направили термінове звернення до ватажка бойовиків так званої ДНР дениса пушиліна з вимогою негайного відділення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу російської федерації.
Перед підготовкою "листа" підозрювані організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку росії. У "заході" активну участь брали кремлівські пропагандисти та представники російських інформресурсів.
Наразі вирішується питання про оголошення 12 колаборантів у розшук для притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Загалом СБУ викрила та повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного "референдуму" на Донеччині.
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