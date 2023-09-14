СБУ і ЗСУ посилюють заходи щодо радіаційної безпеки через загрози Росії про "брудну" бомбу

18:43 13 вересня Київ, Україна





Про це інформує прес-служба СБУ у своєму повідомленні у месенджері Telegram. Спеціалісти Служби безпеки України (СБУ) спільно з представниками Збройних сил проводять широкі рейдові перевірки з метою забезпечення радіаційної безпеки на всій території України, враховуючи постійні загрози з боку Росії щодо можливого застосування "брудної" бомби.Про це інформує прес-служба СБУ у своєму повідомленні у месенджері Telegram.

"Фахівці контррозвідки Служби безпеки спільно з представниками Збройних сил проводять масштабні рейдові перевірки радіаційної безпеки на всій території України. Ці заходи обґрунтовані постійними погрозами та провокаціями з боку Росії щодо можливого застосування "брудної" бомби. Внаслідок комплексних перевірок не було виявлено небезпечних радіоактивних матеріалів", - наголошується в повідомленні.

За останній тиждень правоохоронці оглянули сотні місць масового скупчення людей, об'єктів критичної інфраструктури та тисячі транспортних засобів, які могли б бути використані потенційними диверсантами з Росії для перевезення радіоактивних матеріалів.. Особливу увагу СБУ приділила контролю блокпостів у зоні бойових дій та регіонах, які були деокуповані, а також пунктів пропуску через кордон та іншим аналогічним об'єктам.



Під час таких рейдів силові структури спільно відпрацьовують сценарії дій та оперативні механізми реагування на потенційні ядерні загрози з боку Росії.