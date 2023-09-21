СБУ та ВМС атакували військовий аеродром "Саки" у Криму

11:02 21 вересня Київ, Україна

Минулої ночі СБУ разом із ВМС завдали удару по військовій базі «Саки» в окупованому Криму. На території бази розміщувалося близько 12 бойових літаків (Су-24 та Су-30), а також ПЗРК «Панцир». На цій же базі навчалися оператори дронів росіян.

Про це повідомляє Громадське Крим (посилаючись на джерела в СБУ).

Атаки Служби безпеки та Військово-морських сил виявилися успішними, завдавши значної шкоди військовій техніці росіян. Для цього використовувалися безпілотники, які створили навантаження для російської ППО, після чого було запущено ракети «Нептун».



Російські військкори говорять про значні руйнування, повідомляють про втрати в зс росії, нібито загинуло 30 військовослужбовців.



Представники СБУ кажуть, що ситуація в Криму погіршуватиметься для окупантів, і вони не почуватимуться там у безпеці.