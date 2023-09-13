СБУ та поліція викрили в Одеській області корупційну схему щодо ухилення від мобілізації

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували масштабну корупційну схему щодо ухилення від мобілізації на Одещині.
За даними СБУ, все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій (ВЛК) діяло у складі злочинної групи.
Чиновники продавали військовозобов'язаним фальшиві медичні висновки щодо непридатності до служби за станом здоров'я. Вартість однієї медичної довідки становила від $7 до $10 тис., залежно від терміну виконання замовлення.
Протягом доби організатори правочину могли виготовляти понад 20 фальшивих медичних довідок.
Крім того, щоб "пропустити" через місцеву ВЛК ухилянтів із інших регіонів, чиновники виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.
На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозри.
Крім того, встановлено п'ятьох осіб, які намагалися скористатися "схемою" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.
За даними СБУ, все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій (ВЛК) діяло у складі злочинної групи.
Чиновники продавали військовозобов'язаним фальшиві медичні висновки щодо непридатності до служби за станом здоров'я. Вартість однієї медичної довідки становила від $7 до $10 тис., залежно від терміну виконання замовлення.
Протягом доби організатори правочину могли виготовляти понад 20 фальшивих медичних довідок.
Крім того, щоб "пропустити" через місцеву ВЛК ухилянтів із інших регіонів, чиновники виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.
На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозри.
Крім того, встановлено п'ятьох осіб, які намагалися скористатися "схемою" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.
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