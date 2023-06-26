СБУ та Державне бюро розслідувань виявили колаборанта у Херсоні

18:05 26 червня Київ, Україна





Цю інформацію повідомили представники



Виявилося, що цей чоловік був місцевим прикордонником, який під час тимчасової окупації Херсона добровільно вступив у співпрацю з російськими загарбниками. Служба безпеки у співпраці з Державним бюро розслідувань та Держприкордонслужбою успішно виявили ще одного колаборанта у результаті проведення стабілізаційних заходів у звільненому місті Херсон Цю інформацію повідомили представники СБУ у понеділок, 26 червня.Виявилося, що цей чоловік був місцевим прикордонником, який під час тимчасової окупації Херсона добровільно вступив у співпрацю з російськими загарбниками.

У липні 2022 року його призначили "оперуповноваженим оперативного відділу" у захопленій на той час "Північній виправній колонії №90", яка перебувала під контролем окупантів.



На цій посаді він брав активну участь у репресіях проти місцевих жителів, націлених на придушення руху опору в регіоні.



Після звільнення Херсона злочинець спробував втекти та уникнути покарання. Проте співробітники СБУ та ДБР визначили його місцезнаходження та затримали.



Фігуранту була озвучена підозра у колабораціоністській діяльності. В цей час розглядається питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Ведеться розслідування для встановлення всіх обставин цього злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі у разі визнання його винним.