СБУ та ДБР затримали колаборанта, який намагався здати позиції ЗСУ рашистам

Військова контррозвідка СБУ та ДБР затримали на Київщині колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь росії.
За вказівкою агресора він мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, що проходить навчання на полігонах.
Надалі фігурант планував відбути в один із фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.
Проте співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.
Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на період окупації міста підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
За це його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії".
На цій "посаді" колабораціоніст займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів у камери російської в'язниці.
За даними, саме тоді він потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці.
Після звільнення Херсона ворожий соратник отримав завдання від окупантів "залягти на дно" та згодом переїхати до Київської області.
На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там розпочати виконання ворожих завдань.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Нині він перебуває під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.
За вказівкою агресора він мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, що проходить навчання на полігонах.
Надалі фігурант планував відбути в один із фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.
Проте співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.
Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на період окупації міста підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
За це його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії".
На цій "посаді" колабораціоніст займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів у камери російської в'язниці.
За даними, саме тоді він потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці.
Після звільнення Херсона ворожий соратник отримав завдання від окупантів "залягти на дно" та згодом переїхати до Київської області.
На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там розпочати виконання ворожих завдань.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Нині він перебуває під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.
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