СБУ та ДБР розкрили поплічницю "російського світу"

Фахівці СБУ спільно з ДБР викрили на антиукраїнській діяльності посадову особу відомчої науково-дослідної установи.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що фігурантка виправдовувала повномасштабне вторгнення росії, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне "приєднання" до рф тимчасово окупованих районів на сході та півдні.
Крім того, чиновниця намагалася подати збройну агресію росії проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "дезінформацією" факти знищення рашистами українських об'єктів критичної інфраструктури.
Фігурантці повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що фігурантка виправдовувала повномасштабне вторгнення росії, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне "приєднання" до рф тимчасово окупованих районів на сході та півдні.
Крім того, чиновниця намагалася подати збройну агресію росії проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "дезінформацією" факти знищення рашистами українських об'єктів критичної інфраструктури.
Фігурантці повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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