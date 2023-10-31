СБУ та ЄС викрили міжнародний канал контрабанди важких наркотиків

18:02 30 жовтня Київ, Україна





Спільне розслідування СБУ, правоохоронних органів Франції та Польщі спричинило реальні тюремні терміни для організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків. Завдяки співпраці Служби безпеки України (СБУ) та правоохоронних органів Європейського Союзу (ЄС), наркоторговці, які займались контрабандою наркотиків, ховаючи їх в упаковках прального порошку, були засуджені та відправлені до в'язниці.Спільне розслідування СБУ, правоохоронних органів Франції та Польщі спричинило реальні тюремні терміни для організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків.

Питання стосується трьох мешканців Прикарпаття, які керували міжнародним злочинним угрупуванням. Ці злочинці переправляли великі партії іноземних таблеток "Субутекс", що містять небезпечну наркотичну речовину бупренорфін, з метою їхнього подальшого продажу на території України.



Для перевезення наркотиків через кордони ЄС та України підозрювані ховали наркотики в упаковці з пральним порошком. У 2019 році усі троє були затримані в Івано-Франківську, коли вони спробували ввезти контрабандний "товар" на українську територію.

Спільними зусиллями української спецслужби та правоохоронців ЄС було зібрано переконливу доказову базу для засудження підсудних. В результаті суд в Україні ухвалив вирок одному з них, засудивши його до 11 років ув'язнення, а двоє інших отримали по 10 років позбавлення волі.



Крім того, за цей час було встановлено та затримано інших членів наркоугруповання, які перебували на території ЄС. Чотирьох з них - українця і трьох вихідців із Північної Африки - також засудили до тюремних термінів у ЄС.

За даними СБУ, в Україну було ввезено понад 35 тисяч таблеток, що містять наркотичні речовини, загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень.



Організатори цієї незаконної діяльності "легалізували" доходи, купуючи елітну нерухомість та автомобілі преміумкласу у Прикарпатті.



Суд в Україні визнав трьох організаторів наркоугруповання винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України.