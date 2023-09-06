СБУ та БЕБ викрили масштабне розкрадання коштів на бронежилетах для ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему розкрадання державних грошей на придбання коштів індивідуального захисту для Збройних сил України.
Як повідомляє пресслужба СБУ, зловмисники поставили в одну із військових частин Закарпаття 350 бракованих бронежилетів, зірвавши виконання оборонного замовлення на майже шість мільйонів гривень.
Випробування показали, що придбана продукція не відповідає заявленим технічним характеристикам 4-го класу захисту та є небезпечною для використання у бойових умовах. Вся партія неякісної продукції була вилучена та направлена компанії-виробнику для усунення недоліків.
За даними слідства, до організації угоди причетний директор місцевої комерційної структури. Підприємець підписав із представниками обласного військкомату договір на постачання оптової партії бронежилетів. Водночас їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала вимогам державного стандарту.
На підставі зібраних доказів директору підприємства-постачальника повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК) та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК).
Обвинувальний акт щодо фігуранта направлено до суду. Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритої схеми.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Як повідомляє пресслужба СБУ, зловмисники поставили в одну із військових частин Закарпаття 350 бракованих бронежилетів, зірвавши виконання оборонного замовлення на майже шість мільйонів гривень.
Випробування показали, що придбана продукція не відповідає заявленим технічним характеристикам 4-го класу захисту та є небезпечною для використання у бойових умовах. Вся партія неякісної продукції була вилучена та направлена компанії-виробнику для усунення недоліків.
За даними слідства, до організації угоди причетний директор місцевої комерційної структури. Підприємець підписав із представниками обласного військкомату договір на постачання оптової партії бронежилетів. Водночас їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала вимогам державного стандарту.
На підставі зібраних доказів директору підприємства-постачальника повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК) та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК).
Обвинувальний акт щодо фігуранта направлено до суду. Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритої схеми.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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