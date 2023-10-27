СБУ та БЕБ викрили нелегальний спиртзавод на Чернігівщині

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели успішну операцію, виявивши державний спиртзавод на Чернігівщині. Цей завод неофіційно працював та нелегально виробляв підакцизні товари.
У ході обшуків виявлено приховані виробничі потужності, а також підземні резервуари та бочки із сировиною для виготовлення спирту.
За версією слідства, підприємство купувало сировину у контрольованих суб'єктів господарської діяльності, використовуючи її для виробництва спирту, який потім транспортувався до столиці.
Внаслідок обшуків вилучено близько 100 тонн незаконно виробленого спирту. Водночас на блокпості була зупинена вантажівка з 25 тоннами незаконного спирту.
Автомобіль обладнаний складною системою, що змінює хімічний склад вмісту бочок після натискання "запобіжної кнопки".
Правоохоронці запобігли цій спробі. У ході розслідування також встановлено, що працівники податкової служби Чернігівської області причетні до незаконної діяльності заводу.
Ліцензію заводу було анульовано пів року тому, а його обладнання мало бути опломбоване. Наразі підприємство перебуває під управлінням Фонду державного майна України.
У ході обшуків виявлено приховані виробничі потужності, а також підземні резервуари та бочки із сировиною для виготовлення спирту.
За версією слідства, підприємство купувало сировину у контрольованих суб'єктів господарської діяльності, використовуючи її для виробництва спирту, який потім транспортувався до столиці.
Внаслідок обшуків вилучено близько 100 тонн незаконно виробленого спирту. Водночас на блокпості була зупинена вантажівка з 25 тоннами незаконного спирту.
Автомобіль обладнаний складною системою, що змінює хімічний склад вмісту бочок після натискання "запобіжної кнопки".
Правоохоронці запобігли цій спробі. У ході розслідування також встановлено, що працівники податкової служби Чернігівської області причетні до незаконної діяльності заводу.
Ліцензію заводу було анульовано пів року тому, а його обладнання мало бути опломбоване. Наразі підприємство перебуває під управлінням Фонду державного майна України.
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