СБУ: угруповання наркоділків торгувало метадоном по всій Україні

10:14 12 вересень Київ, Україна

Успішну операцію провели співробітники Служби безпеки України. Ними була розкрита злочинна група, що виготовляла та поширювала по країні найсильніший психотропний препарат - метадон.

За повідомленням СБУ, затримані наркоділки налагодили виробництво наркотиків в приватній лабораторії на території Житомирської області. Продаж психотропних препаратів власного виробництва здійснювався, в основному, в західних і центральних регіонах України.

"Щомісяця зловмисники виробляли майже п'ять кілограмів наркотиків на більш ніж три мільйони гривень за тіньовими розцінками. Заборонені речовини збували гуртовими партіями наркодилерам. "Клієнтам" наркотики доставлялися кур'єрами", - зазначає СБУ.

Трьох ключових учасників затримали під час збуту "товару" на 45 тисяч гривень. Також було проведено десять обшуків за місцем проживання та в нарколабораторії у Львівській, Житомирській та Київській областях, і вилучено майже 10 кілограмів метадону.

Тепер відкрито кримінальне провадження, а затриманим вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, що раніше в Києві поліціянта затримали за торгівлю наркотиками. У поліціянта вилучили нагородний пістолет на ім'я експрезидента Віктора Януковича. Його походження зараз встановлюється.

Також повідомлялося, що в Одеській області виявили плантацію конопель площею 1,5 тис.кв.м. Плантацію знайшли за допомогою квадрокоптера. Насадження конопель були заховані в заростях очерету.