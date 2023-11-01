СБУ домоглася вироку агенту ФСБ, який шпигував за ЗСУ

14:47 31 жовтня Київ, Україна

Завдяки надійній доказовій базі співробітники Служби безпеки України змогли досягти реального вироку для учасника агентурної мережі ФСБ, що діяла на території Харківської та Донецької областей. Цей агент використав посвідчення журналіста як прикриття для збору розвідданих про Сили оборони України та коригування повітряних ударів агресора по регіонах.



Внаслідок спецоперації, проведеної контррозвідниками СБУ на прифронтовій території на сході України у березні поточного року, було затримано не лише цього зловмисника, а й ще трьох його спільників. Наразі, ґрунтуючись на матеріалах, представлених Службою безпеки, суд засудив російського агента до 12 років позбавлення волі.



За даними слідства, одним із його співучасників був мешканець Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет. Незмінно ще до початку повномасштабного вторгнення росії він активно готував проросійські матеріали для одного з офіційних кремлівських інформаційних ресурсів - медіагрупи "росія сьогодні". Таким чином, чоловік привернув увагу російських спецслужб, які залучили його до співпраці через тодішнього почесного консула росії у Харкові.



Після процесу вербування російського агента він був відправлений на територію країни-агресора і пройшов спеціальний навчальний курс з розвідувальної та диверсійної діяльності. Після цього його перевели в "режим очікування", і лише після 24 лютого 2022 року він розпочав виконання ворожих завдань.



Основними завданнями агента був збір інформації про час і кількість військових ешелонів Збройних сил України, що переміщуються, прямують до передової. Він також фіксував наслідки ворожих обстрілів у Краматорську, Дружківці та Костянтинівці, після чого відправляв відповідні "звіти" агресору для коригування вогню по українських містах.



Російський агент також збирав інформацію про місце розташування вогневих позицій, укріплень та складів з боєприпасами українських збройних сил. Для спілкування з окупантами він використовував анонімні чати в месенджерах.



Суд на підставі наданих доказів визнав зловмисника винним за статтями 28 та 111-1 Кримінального кодексу України, пов'язаними із колабораційною діяльністю. Наразі триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.