СБУ блокувала канал передачі психотропних медикаментів з РФ

У Києві, Одесі та Маріуполі співробітниками СБУ зафіксований факт продажу заборонених на території України несертифікованих лікарських засобів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Задокументовано кілька фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів в Києві, Одесі та Маріуполі. Зловмисники реалізовували товар сумнівної якості під виглядом якісних оригінальних препаратів без дозвільних документів і сертифікатів якості.
За попередніми даними слідства, до складу угруповання входили двоє громадян України і громадянин РФ. Вони організували нелегальне переправлення з Росії незареєстрованих медпрепаратів, психотропних та інших фальсифікованих лікарських засобів для продажу через аптечні мережі. Виявлені медпрепарати не мають державної реєстрації в Україні та заборонені до використання в нашій країні. Продукцію зловмисники нелегально доставляли залізничним транспортом і далекобійниками.
Під час обшуків за місцем проживання учасників групи і зберігання контрафактного товару правоохоронці вилучили заборонені до реалізації на території України лікарські засоби на загальну суму понад 1 млн грн.
За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров'я населення і містила психотропні речовини, вільний обіг яких обмежено на території України.
Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Зараз двом учасникам групи вже повідомлено про підозру.
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