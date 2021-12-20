СБУ блокувала канал передачі психотропних медикаментів з РФ

13:12 19 березень Київ, Україна

У Києві, Одесі та Маріуполі співробітниками СБУ зафіксований факт продажу заборонених на території України несертифікованих лікарських засобів.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Задокументовано кілька фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів в Києві, Одесі та Маріуполі. Зловмисники реалізовували товар сумнівної якості під виглядом якісних оригінальних препаратів без дозвільних документів і сертифікатів якості.



За попередніми даними слідства, до складу угруповання входили двоє громадян України і громадянин РФ. Вони організували нелегальне переправлення з Росії незареєстрованих медпрепаратів, психотропних та інших фальсифікованих лікарських засобів для продажу через аптечні мережі. Виявлені медпрепарати не мають державної реєстрації в Україні та заборонені до використання в нашій країні. Продукцію зловмисники нелегально доставляли залізничним транспортом і далекобійниками.



Під час обшуків за місцем проживання учасників групи і зберігання контрафактного товару правоохоронці вилучили заборонені до реалізації на території України лікарські засоби на загальну суму понад 1 млн грн.



За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров'я населення і містила психотропні речовини, вільний обіг яких обмежено на території України.



Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Зараз двом учасникам групи вже повідомлено про підозру.