СБУ блокувала роботу нелегальних складів з виготовлення фальсифікатної агрохімії

Співробітники СБУ припинили незаконну діяльність групи підприємців, які організували самостійне виготовлення агрохімікатів під відомими брендовими логотипами.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Відзначається, що на підпільних підприємствах виявлено понад 50 тонн фальсифікату і отруйних речовин майже на 5 млн гривень.
Нелегальний бізнес організували керівники декількох підприємств. Під виглядом торгових марок відомих світових і українських брендів вони виготовляли контрафактні засоби для боротьби з шкідниками і хворобами рослин.
Відзначається, що на підпільних підприємствах виявлено понад 50 тонн фальсифікату і отруйних речовин майже на 5 млн гривень.
Нелегальний бізнес організували керівники декількох підприємств. Під виглядом торгових марок відомих світових і українських брендів вони виготовляли контрафактні засоби для боротьби з шкідниками і хворобами рослин.
У Харкові та області було проведено 14 обшуків за місцями виготовлення і зберігання фальсифікату, під час яких виявили: обладнання для виробництва фальсифікованих засобів; готову контрафактну продукцію; отруйну сировину; пресформи з логотипами іноземних фірм; етикетки з назвами препаратів та голографічним зображенням; пакувальні матеріали.
Досудове слідство триває.
Досудове слідство триває.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі