СБУ блокувала роботу нелегальних складів з виготовлення фальсифікатної агрохімії

14:47 22 червня Київ, Україна

Співробітники СБУ припинили незаконну діяльність групи підприємців, які організували самостійне виготовлення агрохімікатів під відомими брендовими логотипами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Відзначається, що на підпільних підприємствах виявлено понад 50 тонн фальсифікату і отруйних речовин майже на 5 млн гривень.



Нелегальний бізнес організували керівники декількох підприємств. Під виглядом торгових марок відомих світових і українських брендів вони виготовляли контрафактні засоби для боротьби з шкідниками і хворобами рослин.

"Для виробництва зловмисники використовували хімічні сполуки, які за світовими стандартами належать до високонебезпечних отруйних речовин. Фальсифіковані агрохімікати вони продавали фермерам по всій території України", - йдеться в повідомленні СБУ.

У Харкові та області було проведено 14 обшуків за місцями виготовлення і зберігання фальсифікату, під час яких виявили: обладнання для виробництва фальсифікованих засобів; готову контрафактну продукцію; отруйну сировину; пресформи з логотипами іноземних фірм; етикетки з назвами препаратів та голографічним зображенням; пакувальні матеріали.



Досудове слідство триває.