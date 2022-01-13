СБУ блокувала роботу call-центрів, які "відмивали" по 7 млн ​​гривень щомісяця

18:10 29 квітень Київ, Україна

Співробітники СБУ викрили роботу трьох злочинних call-центрів , які за пів року роботи встигли обдурити українців більш ніж на 42 млн грн.

Про це повідомляє СБУ в четвер, 29 квітня.



У схемі брали участь майже 100 осіб. Нелегальний бізнес проіснував пів року. Організатором виявився житель Вінниці. Він налагодив роботу трьох таких call-центрів.



Як встановила СБУ, працівники шукали клієнтів і реєстрували їх на фіктивних брокерських сайтах. Тоді створювали електронні рахунки і переказували туди гроші. Потім ділки отримували доступ до чужих грошей. Через фірми-пособники вони виводили кошти в тінь і переводили в готівку.



Під час обшуків в офісах було понад 200 комп'ютерів і телекомунікаційне обладнання. Також знайшли документи з доказами злочину.



Тепер поліція шукає всіх людей, причетних до нелегальної схеми.