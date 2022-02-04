СБУ блокувала підпільне виробництво нафтопродуктів

11:13 17 травень Київ, Україна

На Кіровоградщині співробітниками СБУ була блокована робота злочинного угруповання з незаконної реалізації власної нафтопродукції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом з двома спільниками. Для виготовлення фальсифікованого палива в промислових масштабах вони незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім неврахований бензин і дизельне паливо вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств. Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню.



Під час обшуків на території підпільного виробництва правоохоронці вилучили:



- обладнання, яке використовувалося для нелегального виробництва пального;

- майже 100 тис. л сирої нафти;

- 120 тис. л дизельного палива;

- 24,5 тис. л бензину.



Всього з незаконного обігу вилучено контрафактної продукції на суму майже 5,7 млн грн.



В рамках кримінального провадження організатору і двом членам злочинної групи повідомлена підозра за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.